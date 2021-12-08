Karar yazarı Kahveci: Dolardaki yükselişin sadece dış borç maliyeti 2,2 trilyon lirayı aştı

Karar yazarı İbrahim Kahveci, hükümetin yeni ekonomi politikasına bağlı olarak artan döviz kurunun getirdiği maliyetlerini köşesinde aktardı. Kahveci "Kimsenin ne olduğunu, ne denendiğini vs bilmediği bu şeyde tek bir gerçek var; o da ülke yanıyor. Sadece son 3 ayda dolar kuru 8,30 liradan 13,30 liranın üzerine çıktı. Bu yükselişin ise sadece ve sadece dış borç maliyetindeki faturası 2,2 trilyon lirayı çoktan aştı" dedi.

Kahveci, yazısında şunları aktardı:

"Hazine garantili müteahhitlere ödenecek fazladan 800 milyar lirayı da ekleyin hele... Bir de Berat Albayrak’ın ‘Yerli-Milli’ sözlerle kendi ülkesinde, kendi vatandaşlarından ABD doları ile başlattığı borç faturasının 160 milyar liralık kur farkını da ekleyin.

Sadece stok kur yükümlülüğü bu ‘denenen şeyden’ dolayı ülkemize 3,2 trilyon liranın üzerinde bir faturayı şimdiden çıkarttı bile.

Şimdi kazanç tarafına bakalım: Faizler düşecek... Ve 2,6 trilyon TL kredisinin maliyeti azalacak.

2,6 trilyon lira yıllık yüzde 20 faizden 520 milyar lira yapar. Bu faizi komple sıfırlasanız ancak ve ancak bu tasarrufu yaparsınız. Ama şimdi ne diyorlar: “Faiz indiriminde sınıra geldik.”

‘Nas’ buraya kadarmış meğerse..."