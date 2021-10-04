Karar yazarı Kahveci: Doğalgaz ve petrol fiyatlarından daha fazla etkilenmemizin tek nedeni TL'nin hızlı değer kaybı

Karar yazarı İbrahim Kahveci, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının enerji ve petrol fiyatlarında Türkiye'ye nasıl etkilediğini köşesinde aktardı. Kahveci, daha önceki yıllarda da Türkiye'nin artan fiyatlardan etkilendiğini ifade ederek "Fakat şu anda görece daha düşük olmasına rağmen son aylarda artan fiyatlardan daha fazla etkileniyoruz. Bunun tek bir nedeni var: TL’nin hızlı değer kaybetmesi" diyerek yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

"10 Ekim 2005 haftasında doğalgaz fiyatı 13.723 dolar ile zirve yaptığında dolar/TL 1,347 seviyesindeydi. Yani doğalgaz fiyatı 2005 zirvesini yaptığında TL karşılığı 18,49 lira ediyordu. Oysa geçen hafta doğalgaz fiyatı 5,609 dolar etmesine karşılık artık bunun TL karşılığı 49,77 liraya eşit geliyor.

Nitekim benzer durum petrolde de geçerli. 06 Haziran 2008 haftasında Brent türü petrol fiyatı ortalama 143,13 dolara geldiğinde bunun TL karşılığı 176,53 lira etmekteydi. Ama artık petrol geçen hafta 78,24 dolar etmesine karşılık bunun TL karşılığı 694.27 liraya geliyor.

Hem doğalgaz fiyatında hem de petrol fiyatında eski rekorların yarı düzeyinde fiyatlar oluşmasına karşılık bizde durum TL’nin değer kaybı nedeniyle çok daha acı sonuçlar veriyor."