Karar yazarı Kahveci: Dış güce ihtiyaç var mı?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, ekonomide yapılan hataların "bilinçli" olabileceğine işaret ederek "Dış güce ihtiyaç var mı?" başlıklı yazısında "Faizi düşüreceğiz diye çıkılan yolda faizleri yükselten nasıl bir yönetim olabilir ki? Faizcilere karşıyım deyip bankaların karını 9,2 milyar liradan 40,0 milyar liraya kim nasıl çıkartmayı başarabilir? IMF’nin bile 'kendi ülkende, kendi vatandaşından kendi paranla borçlanacaksın' dediği kuralı bozup; iç borçlanmayı dahi ABD dolarına kim, neden çevirdi?" diye sordu.

Kahveci, ekonominin iyi durumda olduğu 2011-2013 yıllarında hükümetin "kasada para yok" diyerek Hazine garantili projelere başladığını hatırlatarak "Bakınız son 3 yıldır kasada gerçekten para yok ama; müteahhitlerin parası tıkır tıkır ödeniyor. Hem de düşük kurdan verilen garantiler şimdi yüksek kurdan ödeniyor" dedi.

Kahveci "Şimdi kendimize soralım: Bu kadar yanlışı toplum nasıl algılıyor? Maalesef ki toplum bunlara inanıyor" diyerek şunları söyledi:

"Geçen 12 aylık döneme göre şu an ben ve ülkem çok kötü” diyenler gelecek 12 ay sonraya ilişkin kendileri ve ülke için daha iyimserler. Bu fark 2018 öncesi yoktu; ama 2018 sonrası açıldı. Neden acaba???

İki temel noktaya dikkat çekelim

1- Bu kadar büyük yanlışlar neden ve nasıl oluyor da Toplum tarafından yeterli tepkiyi çekmiyor

2- Bu kadar büyük yanlış bilinçsiz yapılamayacağına göre arka planda ne oluyor?"

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