Karar yazarı Kahveci’den ‘yerli ve millî’ eleştirisi:  Türk Lirası'na yüzde 7,50 faize tepki gösterenler dolara yüzde 7,75 faiz veriyor

Karar Gazetesi Ekonomi Bölümü Şefi ve yazarı İbrahim Kahveci, “Türk Lirası'na yüzde 7,50 faize tepki gösterenler dolara yüzde 7,75 faiz veriyor” düşüncesini dile getirdi.

Kahveci, “Borç alan devletti, yani riskli sayılabilecek özel bir şirket değildi. Kocaman bir ülke, ekonomisi uçuyor denilen Türkiye... İkinci nokta ise dış alemde faizler bırakın reeli, negatifte seyrediyordu. Hatta Avrupa’da eksi faiz vardı. İşte bu ortamda kocaman ve kıskanılan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ABD dolarına yüzde 7,75 faiz vererek dış borçlanmaya gitti. TL faizinin yüzde 7,50’sine faiz lobisi deyip, ABD dolarına yüzde 7,75 faiz vermek galiba çok yerli ve millî bir davranış olsa gerek” ifadesini kullandı.

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