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Ekonomi

Karar yazarı Kahveci'den kur korumalı mevduatta 'tüzel kişi' düzenlemesi yorumu: Şimdi gözümüz 90 milyar dolarlık şirket pastasında

Karar yazarı İbrahim Kahveci, kur korumalı mevduattan tüzel kişilerin de yararlanabilecek olmasını değerlendirdi

12 Ocak 2022 08:57

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, kur korumalı mevduattan şirketlerin de yararlanabilmesine ilişkin düzenlemeyi köşesinde değerlendirdi. Kahveci, vatandaşların dövizden vazgeçmediğini ve kur korumalı hesaba geçisin düşük kaldığına dikkat çekti. Şirketlerin bankalar ve katılım bankalarında toplamda 90 milyar dolar döviz hesabı olduğunu aktaran Kahveci "Kısaca şimdi gözümüz 90 milyar dolarlık şirket pastasında" dedi.

Bankaların müşterilerinin yüzde 10'unu kur korumalı mevduat hesabına geçirememeleri durumunda getirilen yüzde 1,5 döviz komisyonunu hatırlatan Kahveci, şirketlerin, şahıslar gibi özel hakları olmadığını dile getiren Kahveci " Mesela maliye denetimine tabiler. Devlet epey ceza kesme imkanına sahip" dedi.

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