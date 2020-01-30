Karar yazarı Kahveci'den Binali Yıldırım'a: Bu matematiği nereden öğrendiniz?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın 'Kanal İstanbul' hesabını yorumladı. Kahveci, " Bu matematiği nereden öğrendiniz?" diye sordu.

Kahveci, "Bugün konumuz basit matematik işlemlerinden ziyade, üstün matematik felsefesi hakkında. O nedenle kendi vasatımı izah etmeye çalıştım. Ya da şöyle diyelim: Açıklanan, söylenen bilgiler matematik ile ne kadar uyuşuyor? Bir örnek: Elazığ-Malatya depreminin hemen ertesi günü... Eski Başbakan Binali Yıldırım diyor ki, '3. Havalimanının 5 yıllık kira geliri ile Kanal İstanbul yapılabilir.' Bakın burada üstün matematik felsefesi var. Bunu biz bilemiyoruz." görüşünü savundu.

Kahveci, "İlk bilmediğimiz konu şu: 3. Havalimanı şirketleri ilk 2 yıl kira ödemelerini yapamayacaklarını çoktan açıkladılar. Yine o dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan 'Batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok. Kamu tarafı olarak bu büyük projenin sağlıklı işlemesinin de sorumlusuyuz' demişti. Acaba son Başbakan Binali Yıldırım 3. Havalimanı kira ödemelerinin ödenemediğinden ve ertelendiğinden haberi yok mu? Ödenmeyen kira ile Kanal İstanbul nasıl yapılıyormuş? Bakın bu matematik felsefesi zor iş…" düşüncelerini dile getirdi.

Kahveci yazısında şunu kaydetti:

Kanal İstanbul için 74 milyar liraya mal olacak dediler. 3. Havalimanı kira ödemesi yapılsa, yıllık gelir 1 milyar 40 milyon euro. Bu paranın 5 yıllık toplamı eder 5,2 milyar euro. Yani bugün ki kur karşılığı 34 milyar TL...

Şimdi üstün matematik hesabı ile soralım: Kanal İstanbul 74 milyar liraya mı yapılır, 34 milyar liraya mı? Ya da gerçek fiyat nedir?

Bunu şu açıdan soruyorum: 2009 yılında İstanbul-İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ihalesinde maliyetin 6 milyar dolar (O günkü kur üzerinden 9 milyar TL) olacağını bizzat Binali Yıldırım açıkladı. Sonra 2019 yılında kurdeleyi kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin 11 milyar dolara mal olduğunu ilan etti. Yani TL karşılığı 60 milyar lira...

Nasıl hesap ama...

Ya da Kanal İstanbul için gelir hesabını 8 milyar dolardan başlatıp, 1 milyar dolara indirmek... Hep üstün matematik gerektiriyor.

Yazının devamı için tıklayın