Karar yazarı Kahveci'den Bakan Nebati'ye: Bence gemileri karadan yürütmek yerine ‘akıl yürütmek’ yeterli olabilir

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) iftar yemeğinde "Gerekirse gemileri karadan yürütürüz" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik "Bence gemileri karadan yürütmek yerine ‘akıl yürütmek’ yeterli olabilir" dedi.

Türkiye'nin dış borcunun 441 milyar 064 milyon dolar olduğunu hatırlatan Kahveci şöyle dedi:

"Bunun TL karşılığı ne ediyor? Eylül 2021’de faiz indirimleri başlamadan önce kur 8,20 liraydı. 8,20*451.064 = 3 trilyon 617 milyar TL

Ama kur artışı sonucu bugün ne ediyor? 14,77*451.064= 6 trilyon 515 milyar TL

Sadece ve sadece dış borcun kur zararı 2,9 trilyon lira.

Sadece ve sadece dış borcun kur zararı 2,9 trilyon lira. Hiç aklınız alıyor mu? Üretim-yatırım için bütün faizleri sıfırlasanız maliyetiniz 50-100 milyar lira. Ama siz gidip faizleri suni şekilde indirip kurları zıplatıyorsunuz ve sadece dış borçta 2,9 trilyon lira zarara yol açıyorsunuz. Sorarım size: Bu politikanın neresinde ne akıl var? Gerçekten bir akıl var mı?"

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