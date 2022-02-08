Karar yazarı Kahveci: Çıkması gereken şey EYT değildir; yapılması gereken şey sistemin düzeltilmesidir

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasına ilişkin olarak "EYT mevcut haliyle kesinlikle çıkmamalı. EYT çıkmamalı ama isteyene de istediği gün emekli olma hakkı verilmeli: Ne kadar prim ödedin? Kaç yıl emekli maaşı alacaksın; sağlık giderini de düşerek ücret çok rahat belirlenebilir. Çıkması gereken şey EYT değildir; yapılması gereken şey sistemin düzeltilmesidir." dedi.

Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını ve geriden nüfus gelmediğini aktaran Kahveci şöyle dedi:

"Geçen yılın 11 ayında (ocak-kasım) bütçeden SGK’ya 227,4 milyar lira transfer edilmiş. Bu kaynak yatırım yerine SGK’ya gitmiş demektir. (2020 yılında bütçeden SGK’ya aktarılan para 248 milyar 846 milyon liraydı)

Kasım 2021 itibari ile 22 milyon 435 bin kayıtlı çalışan bulunmaktadır. Bunun yanında da 13 milyon 616 bin kişi emekli maaşı alıyor. Ama buraya bir de 4,9 milyon kamu çalışanını eklemek durumundayız.

Ekonomik kriz ailelerin bebek sahibi olma isteklerini çok ama çok kötü vurdu. Bebek sayısında yıllık 70 bin civarında düşüş yaşanıyor. Kadın başına doğum sayısı da 2016 yılından beri baraj seviyesi olan 2,10’nun altına hızla düşmeye başladı. Sadece bir yılda ortalama yaşımız 32,7’den 33,1 yıla çıktı.

Şimdi sorarım size; bu durumda ilerleyen yıllarda emekli maaşı alabilecek miyiz? Cevap: Hayır (enflasyon olarak ödenebilir)

O zaman çalışmak ve çalışmaktan başka yapacak bir durum yok. Bütün mesele sistemi kurabilecek bir aklın olması. Aksi halde işimiz çok zor."

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