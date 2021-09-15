Karar yazarı Kahveci: Çiftçiye kimse bir şey diyemez; 'Kanal İstanbul’da ısrar edeceğinize sulama kanalları yapsaydınız' dersiniz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tarımda üretici enflasyonu oranlarına ilişkin "Tarla fiyatları da son bir yılda yüzde 24,69 artış göstermiş. Şimdi çiftçi de yandı. Yakında 'neden pahalı üretiyorsun' diye müfettişler kapılarına gitmesin sakın" dedi. Kahveci, bu sene tarla fiyatı artan ürünlerin buğday, arpa, mercimek gibi kuraklığa bağlı hasadı düşen ürünler olduğunu söyleyerek yazısında şöyle dedi:

"İşte bu nedenle çiftçiye kimse bir şey söyleyemez. Gelen olursa 'Kanal İstanbul’da ısrar edeceğinize, madem para vardı sulama kanalları yapsaydınız' dersiniz.

Yani anlayacağınız bu piyasa epey karışık. Yılların birikimi sorunlar açığa çıkıyor. Ama yine ne çiftçi kazanıyor ne de tüketici.

Kendi ülkende fakirsin ve kimsenin kazanmadığı bir düzene razısın.

Öyle baskınlar, baskılar vs burada sökmüyor. Her şey etikette yazılı."