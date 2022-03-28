Karar yazarı Kahveci: Çiftçinin maliyeti artmış, ürünü satamıyor ama dağı taşı ekin diyoruz; sloganla tarım olmuyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere verilen destek ödemesini 29 milyar liraya çıkartıldığını duyurmasını ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın çiftçilere yönelik "Dağı, taşı ekin" sözlerini hatırlatarak "Sloganla tarım olmuyor" dedi.

Kahveci, çiftçilerin maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek "Sebze fiyatları son 4 yılda yüzde 244 arttı. Oysa aynı dönemde ülke genelinde toplam fiyat artışı yüzde140. Kur Korumalı Mevduat için sadece 1 ayda 42 milyar lira ödeme yapılacak ama milyonlarca çiftçiye destek sadece 29 milyar lira. Benzer örnekleri Hazine garantili işlerden de verebiliriz. Dağı taşı ekecek çiftçinin maliyeti artmış, ürünü satamıyor ama dağı taşı ekin diyoruz. Peki bunun altyapısı nerede? Kaynağı nerede? Desteği nerede?" ifadelerini kullandı.

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