Karar yazarı Kahveci: 'Çalışanların geliri düşünce talep düşer ve fiyatlar iner' düşüncesiyle mi zam kapısı kapatıldı?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete yıl ortasında zam beklentilerine kapıyı kapamasına ilişkin "Evet, asgari ücret zammı artık olmayacak. Herkes yılsonunu beklemek durumunda. Bu aynı zamanda AK Parti’nin bu yıl seçim düşünmediğine de yorumlanabilir" dedi.

Kahveci enflasyonun yüzde 50'y aştığını gıda enflasyonunun ise yüzde 70'e dayandığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Burada acaba şu düşünce olabilir mi? Ücretleri, yani çalışanların gelirini düşürünce talep düşer ve fiyatlar iner... Acaba bu düşünce ile mi zam kapısı kapatıldı?

Bunu açıkçası bilemiyoruz. Bildiğimiz şudur: Talebi etkileme aracı Merkez Bankasının faiz politikasıdır.

Ücret politikası ile talep etkili şekilde yönlendirilemez ama fakirlik çok etkili şekilde artırılmış olur.

Umarım yanılıyorumdur ama maalesef bu öngörüsüz düşünce ile de hareket ediliyor olabilir.

Asgari ücretin açlık sınırının bile altında olduğu bir dönemde talebi daha da düşürmeyi düşünen varsa lütfen bu düşüncesini değiştirsin.

Fakirlik katlanabilir seviyenin çok üzerine çıkmış durumda. Benden hatırlatması..."

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