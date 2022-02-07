Karar yazarı Kahveci: Bugünü kurtaracak değil, bugünü feda ederek yarınımızı kurtaracak politikalara acil ihtiyacımız var

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, TÜİK tarafından açıklanan Türkiye nüfus verilerini değerlendirdi. Kahveci, Türkiye'de doğum ve çocuk nüfusundaki azalmaya dikkat çekerek "Bebek maması bile marketlerde alarm takılıp satılır duruma gelmiş ise, ailelerin çocuk sayısında ekonomik durum sert etki göstermiştir. Ülke nüfusunun aynı kalması için kadın başına 2,1 doğum gerekiyor. Türkiye 2017 yılı itibari ile bu sınırın altına düşmüş ve artan nüfusu yabancılardan sağlamak noktasına gelmiştir" dedi.

Kahveci, Türkiye'de 22,4 milyon kayıtlı çalışan olduğunu ve bunun 5 milyonunun kamuda çalıştığını, 13,5 milyon kişinin de emekli maaşı aldığını ifade ederek şöyle devam etti:

"17,5 milyon çalışan; 5 milyon kamu çalışanının ve 13,6 milyon emeklinin maaşını karşılamak-üretmek zorunda kalıyor. Bu demektir ki; ülkemizde kamu istihdamı ile veya emekli sayısını artırarak kimse yarınımızı kurtarmamış olacaktır.

O nedenle daha önce bahsettiğim gibi; bugünü kurtaracak değil-bugünü feda ederek yarınımızı kurtaracak politikalara acil ihtiyacımız var.

Çocuklarımızın geleceğini kurtarmak-düşünmek durumundayız. Oysa bugün çocuklarımızın geleceğini satıyoruz.

Yarın yaşlı ve fakir bir ülke olacağız. Yaşlı olacağımız kesin ama fakirlikten kurtuluş elimizde... Bugün vereceğimiz karar yarınımızı belirleyecek."

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