Karar yazarı Kahveci: Bugün ülkemizde ekonomik çöküşün haricinde yapısal çöküş yaşıyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Bugün durum çok daha başka bir hal aldı. Bugün ülkemizde ekonomik çöküşün haricinde asıl yapısal çöküş yaşıyoruz. Ya da bir başka ifade ile toplumsal çöküşe doğru gidiyoruz." görüşünü savundu.

Kahveci yazısında, "2015’den beri yaşadığımız uzun dönemli ekonomik sıkıntı, yani büyük buhran herkesin canını ciddi şekilde sıktı. Ama asıl büyük sıkıntı, yapısal çöküşle beraber kuşaklar sürecek bir dönemde oluşacak. Yapısal çöküş veya toplumsal çöküş nedir? Mesela devletin kurallarının ve buna bağlı olarak kurumlarının çalışamamasının uzun dönemli sonuçlarıdır. Hatta inanç dünyasının da büyük hayal kırıklığı ile toplumsal çöküşüdür. Bir öğrenci düşünün. İyi bir eğitim için artık ülkemizde sınırlar giderek daralmaktadır. Ama okulu bitiren öğrencilerin iş bulması ve sınıf değiştirmesi parti üyeliğinden geçer oldu." ifadesini kullandı.