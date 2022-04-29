Karar yazarı Kahveci: Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, hükümetin üretim ve yatırımı artırmak amacıyla faiz düşüşlerine gittiğini ancak kredi faizlerinin daha da yükselttiğini ifade etti. Faiz indiriminin yalnızca faizleri değil, kurları da yükselttiğine değinen Kahveci şöyle dedi:

"Sadece kur artışının 6 ayda dış borç maliyeti 2,9 trilyon liraya ulaştı bile. İthalat maliyetini ve diğer dövizli işlemlerin maliyetini hiç söylemiyorum bile.

Peki, 400-450 milyar liralık üretim-yatırım kredisinin faiz ne tutar? Geçen yıl kredi faizleri yüzde 20-21 seviyesindeydi ve bu kredi faiz yükü 70-80 milyar lira tutuyordu. Bu yıl ise 100-120 milyar lira civarında bir yekûn oluşabilir.

İyi ama 100 milyar liralık faiz giderinin bir kısmından tasarruf edeceğiz diye hangi akıl sadece dış borçlanmada maliyeti 2,9 trilyon lira artırır?

Hangi akıl 20-30 milyar lira tasarruf için koca ülkeye 4-5 trilyon lira zarar yükler?

Söylediğim cümleyi tekrar edeceğim: Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz."

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