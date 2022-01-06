Karar yazarı Kahveci: Bu kadar büyük zamları yapan veya zamlara vesile olanlar sokağa nasıl çıkmalılar?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete karşı "Halkı sokağa dökmek istiyorlar" söylemini değerlendirdi. Kahveci, kamu tarafından gelen yüksek zamlara değinerek "Elektrik fiyatı son bir yılda yüzde 172,9 zamlanmış olurken, elektriğe son 4 yılda yapılan zam yüzde 397,6’ya ulaşmıştır. Acaba 4 yılda 4 kat artan elektrik fiyatı nasıl izah edilecektir? Ya da şöyle soralım: Kim izah edecektir?" diye sordu.

Kahveci köşesinde şunları söyledi:

"Bu kadar büyük zamlar karşısında toplumda elbette bir geçim sıkıntısı, bir yangın, bir gerilim oluşur. Önemli olan bu sıkıntıların muhalefet ile seçim beklenerek aşılmaya çalışılmasıdır.

Belki demokrasilerde tepki vermek, sıkıntılara gösteriler ile dikkat çekmek bir haktır. Ama ülkemizde maalesef gösteri hakkı da, gösteri hakkına saygı da sıkıntılı bir durum.

Burada kendimize sormamız gereken soru aslında şu olmalı: Bu kadar büyük zamları yapan ve/veya zamlara vesile olanlar sokağa nasıl çıkmalılar? Sokakta kendilerini bu mesuliyet içinde vatandaşa nasıl izah edebilecekler?

Sokak aslında kimin için çıkmaz?

Sokak aslında kime kapalı?

Belli değil mi?"

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