Karar yazarı Kahveci: Birçok Afrika ülkesi bile bizim kat be kat üzerimizde büyüme gösteriyor

Karar yazarı İbrahim Kahveci, "Birçok Afrika ülkesi bile bizim kat be kat üzerimizde büyüme gösteriyor" diyerek "Türkiye 1,3 kat; Uruguay 2,8; Şili, Kostarika, Panama, Peru 2,0; Kazakistan 4,5; Çin 8,1; Rusya 3,3; Arnavutluk 2,7; Sırbistan 2,4; Tayland 2,4; Surinam 1,9; Endonezya 3,3; Sri Lanka 3,2; Filipinler 2,2; Bolivya 2,5; Vietnam 5,5; Hindistan 3,0; Kenya 3,7; Gine 2,5; Nepal 3,7 ve Uganda 2,3 kat artırıyor. Hadi kıyaslayın... Biz resmen irtifa kaybederken geriden gelenler ya bizi geçmiş ya da hızla bize yaklaşıyor" örneklerini verdi.

Tüketici güven endeksi sonuçlarına değinen Kahveci, toplumun gelecekten geçmişe göre daha olumlu beklenti içinde olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

" Geleceğe bakışımızda karamsarlık yüzde 18,8 artıyor ama önceki duruma göre şu anda nasılız dediğimizde karamsarlık yüzde 31,3 artıyor.

Toplumda 2018 ortasından beri bir “daha iyi olacak” beklentisi devam ediyor. Ama her gün bir önceki dönemden de daha kötü olmuşuz.

İnsanlarımız gerçeği yaşıyor ama son 4 yıldır mart şubattan, nisan marttan iyi olacak hayali ile ayakta durmaya çalışıyor.

Bu tablo bize gerçekleri görmek istemeyen, gerçekleri kabul etmeyen bir kesimin varlığını ortaya seriyor.

Ya da ülke yönetiminin hayal satışında ne kadar başarılı olduğunu..."

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