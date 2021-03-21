Karar yazarı Kahveci: Asıl büyük faturayı 84 milyon ödeyecek

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin olarak, "Birkaç beton müteahhidi rahat etsin diye 20 ay geçmeden 3. Merkez Bankası Başkanı da bir gece yarısı kararnamesi ile görevden alındı." değerlendirmesini yaptı.

Kahveci, "Bilinen gerekçe faizlerin artırılması Ama ya bilinmeyenler... Naci Ağbal bir fatura ödeyecekse o da 'Kim adına operasyon çektiği' suçlaması olacak. Ama asıl büyük faturayı 84 milyon ödeyecek. Evet, dünyada faiz etkisi azaltılıyor ama azaltanlarda demokrasi var, demokrasi var, hukuk var, adalet var, liyakat var. Hepsinden önemlisi tutarlı bir yönetim var. Bunların olmadığı ülkelerde de yükselen faizler ve bozulan ekonomiler var." düşüncesini dile getirdi.

Kahveci yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Acaba faize karşı iseniz, 19 yıldır öne sürdüğünüz bütün ekonomik çözümler kredi-faiz ekseninde olmuştur. Daha önceki hafta bile istihdam teşvikini ucuz kredi olarak açıkladınız. Acaba Milleti bu kadar kredi/faiz eksenine başka bir kimse yollasa ne derdiniz. Milleti bankalara ve faize kim mahkûm etti?"