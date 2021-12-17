Karar yazarı Kahveci: Asgari ücret ve faiz kararları seçim ilanıdır

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indirimi ve net 4253 lira olarak açıklanan asgari ücret gelişmelerinin erken seçime işaret olduğunu ifade etti. Söz konusu iki kararın seçim ilanı olduğunu dile getiren Kahveci "En geç bu yaz aylarına doğru seçim olur" dedi.

Kahveci, iki kararın seçim işareti olduğunu şöyle açıkladı:

"İlk olarak asgari ücretten başlayalım: Bu ücreti zaten karmaşıklaşan piyasada ödemekte zorlaşacak bir özel sektör var. Yani çok geçmeden asgari ücret artışını karşılamakta zorlanacak kesimlerden işçi çıkarma gelecektir.

Ekonomik kaos oluşurken bu derece yüksek ücret giderini kim nasıl karşılayacak?

İkinci mesele: Bugün doğalgaz olsun elektrik olsun maliyetin çok altından vatandaşa satılıyor. Her ikisinde de büyük maliyet kur artışından geliyor ama şu anda fatura kamu kurumlarında biriktiriliyor. Bu fatura elbet karşımıza çıkacak.

Ama seçimden sonra...

Unutmayın ki, şu anda konutta 1400 liraya tükettiğimiz doğalgazı sanayici 4000 liraya kullanıyor. Elektrikte ise en az yüzde 100 zam yapılmak zorunda.

Dün resmen olmasa bile seçim ilan edildi. Çünkü bu ekonomik denge sürdürülemez bir noktada.

Kısa süre içinde kur&enflasyon sarmalı verilenleri geri alacaktır. O nedenle yönetim elini hızlı tutmak zorunda."