Karar yazarı Kahveci: Ankara, "Benim fakirimi belediyelere kaptırmam, fakirime ben yardım ederim" diyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıkladığı ekonomi reform paketindeki "Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (Belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecektir." maddeye ilişkin olarak, "Ankara, 'Benim fakirimi belediyelere kaptırmam, fakirime ben yardım ederim' diyor" düşüncesini dile getirdi.

Kahveci yazısında, " Sosyal yardımlarda yerel yönetimler çok önemlidir. Çünkü mahalle mahalle, köy köy kimin ne ihtiyacı olur diye yerel yönetimler daha etkin ulaşır. Şimdi Ankara bir bakıma diyor ki; benim fakirimi belediyelere kaptırmam. Fakirime ben yardım ederim... Ankara için fakir ve fakirlik önemli. Çünkü seçim tabloları fakirlik ile oy oranı arasında bir bağ olduğunu gösteriyor. Şehir merkezlerinde düşen oy oranı, kırsal ve kenar semtlerde düşmediği gibi bazı yerlerde artış bile gösteriyor." ifadesini kullandı.