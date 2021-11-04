Karar yazarı Kahveci: Alkışladığımız büyüme aslında kaybettiğimiz gelirimizmiş

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendirerek "Refaha yansımayan, işsizliği bile azaltmayan bu büyümeler nasıl oluyor?" dedi. Kahveci, bunun tek bir yolu olduğunu ifade ederek "enflasyonu düşük gösterirseniz aslında büyümemiş olmanıza rağmen kâğıt üstünde büyümüş görülürsünüz" diye yazdı.

Pandemiye rağmen büyüyen iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu hatırlatan Kahveci, bunun reel bir karşılığı olmadığını ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Bakın pandemiye rağmen büyüyen iki ülkeden biri Türkiye diyoruz ama bunun reel bir karşılığı yok. Hatta bu yıl yüzde 9 civarı büyüyeceğiz diyoruz ama bunun da reel bir karşılığı yok.

Reel olan tek bir nokta var: Enflasyonu düşük gösterdiğimizde ücretlerimiz de düşüyor. Kaybeden tam da bu dar gelirli grup oluyor.

Ülke büyüyor diye sevinirken aslında çalışanlar veya sabit gelirliler kaybediyor. Alkışladığımız büyüme aslında kaybettiğimiz gelirimizmiş."