Karar yazarı Kahveci: AKP kadar Türk Lirası'nı değersiz kılan bir yönetim olmadı

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, dün Merkez Bankası tarafından açıklanan reel efektik döviz kuru (REK) endeksinin tarihin en düşük seviyesini görmesini değerlendirdi. Kahveci, endeksin 1994'te kur patlaması ile 67,28'e, 2001 krizinde ise 75,01'i gördüğünü hatırlatarak "Şu anda Reel Efektif Döviz Kur Endeksi 54,33 seviyesinde. TL’yi bu kadar değersiz kılmak aynı zamanda yönetim kalitesinin de göstergesi sayılabilir. Bu nedenle tarihte AK Parti kadar TL’yi değersiz kılan bir yönetim olmadı" ifadelerini kullandı.

Doların 14 liraya yaklaştığından Merkez Bankası'nın iki defa müdahale ettiğine atıfta bulunan Kahveci "Acaba bu sınır mı doları 14.0’de baraj yaptırdı? Henüz bilemiyoruz ama söylemlerin çok farklılaştığını görebiliyoruz."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun farklı kulvarlarda gitmeye başladıklarına dikkat çekerek yazısında şöyle dedi:

"Son faiz indirim kararı metninde de ‘faiz indiriminde sınırlı alan kaldığı’ ilan edildi. Daha da önemlisi ‘Merkez Bankası tarafından henüz yalanlanmayan’ habere göre, Kavcıoğlu’nun yabancı yatırımcılara 16 Aralık toplantısında faiz indirmeme olasılığının arttığı söylemiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlarda 'Ortada Nas! var; bu faiz inecek' söylemine ısrarla devam ederken, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu başka bir kulvardan gitmeye başladı"