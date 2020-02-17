Karar yazarı Kahveci:  AK Partinin ilk dönemlerinde yatırım yapan yabancıların kaçmak için sıraya girdiği bir dönem yaşıyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’ye yatırım yapan pişman olmadı” atıfta bulunarak, “Gerçek bu değil. Son yıllarda ülkemize AK Partinin ilk dönemlerinde yatırım yapan yabancıların kaçmak için sıraya girdiği bir dönem yaşıyoruz. Kural yoksa, hukuk işlemiyorsa, filli durum kanunların önüne geçiyorsa başka nasıl bir sonuç beklenir? Giden gidene…” görüşünü savundu.

Venezuela’daki krizi hatırlatan Kahveci, “Geri kalanlar ise artık açlık, yoksulluk ve sefalet içinde kendilerine dayatılan ‘aç kalırız yedirmeyiz’ davasını sürdürüyor. Allahtan bizde durum bu değil. Gerçi bizde de bazı sorunlu adımlar hızla devam ediyor. Bizde petrol yok ama Cumhuriyetin kuruluşundan beri biriken varlıklar vardı. Onları birer birer bir güzel sattık.” ifadesini kullandı.

Kahveci yazısında şunları kaydetti:

Bir baba aylık 3 bin lira ile geçim zorluğu yaşayan ailesine eskiden kalan varlıkları ipotek ederek borçlanmaya gidiyor. Bu bir ‘gelecek satışıdır’ ama görüntüde varlıklar hala elde durmaktadır. 20 yıllık kira gelirini satarak 2-3 yıl geçici bir mutlu hayat yaşayabilirsiniz. Ya sonrası?

İşte burası çok önemli?

Ya sonrası? Ya yarın? Düşünen var mı yarını?

Varlıkları ya satılmış, ya da gelecek gelirleri ipotek edilerek aşırı borçlanılmış bir ülkenin yarını nasıl olabilir?

Bugün bu yarını kısmen yaşıyoruz zaten. Yeni yeni vergiler geliyor. Yeni yeni maliyetler, zamlar topluma yansıyor zaten. Ama bu daha bir şey değil.

Yarın kaldırım vergisi, yani yayaların kaldırımlarda yürüyüşünden HGS-OGS kesintisi neden olmasın?

Ya oksijen? Solduğun havanın öneminin bilmen gerekir? Kaç orman sulanıyor bu oksijen için?

Hazırlanın derim şimdiden. Aç kalmak yetmez; yürümek ve solumak bile ücrete tabi, olursa şaşırmam 3-5 yıl sonra. Yoksulluğu bile arayacağız ama davamız büyük olunca farkına varmayacağız belki de.

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