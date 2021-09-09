Karar yazarı Kahveci: Acaba Merkez Bankası’nın sığındığı çekirdek enflasyonda durum gerçekten iyiye mi gidiyor?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "para politikası belirlemede çekirdek enflasyon esas alınır" açıklamasını değerlendirdi. Kahveci yazısında "Acaba Merkez Bankası’nın sığındığı çekirdek enflasyonda durum gerçekten iyiye mi gidiyor?" diyerek şöyle dedi:

"A harfinden F harfine kadar Merkez Bankası’nın çekirdek enflasyonları var. Sadece C harfli 'Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE' seçeneği 16,76 artış oranı ile geride kalmış. Diğer bütün çekirdek enflasyonlar bile yüzde 18-20 aralığında seyrediyor.

Nitekim ana girdi olan enerji fiyatlarındaki artış olsun, gıda fiyatlarındaki artış olsun fiyat baskısının hızla sürdüğünü göstermektedir.

Ortada henüz durağan bir ekonomi ve maliyet baskısını azaltacak bir iyileşme görülmüyor. O zaman asıl soruyu soralım: Bu çekirdeği kim patlattı?"