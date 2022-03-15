Karar yazarı Kahveci: Aç karnımızla köprü yapıyoruz, seçmene ekmek yok ama köprün mü var diyeceğiz?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, şehir hastaneleri, Çanakkale Köprüsü gibi Hazine garantili projeleri eleştirirken, "Müteahhitlere parada sınır yok ama iş doktorlara gelince 'giderlerse gitsinler'" dedi.

Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin olarak Kahveci, "Yine bir Hazine garantili müteahhit işi. Ülkenin onca ihtiyacı varken yine geçmeyen arabalar için gidecek vergilerimiz. Ekmek ihtiyacı olan aç bir insanın önceliği ne olabilir? Elbette karnını doyuracak bir dilim ekmek... Ama biz aç karnımızla köprü yapıyoruz. Yoksulluğun bu derece arttığı bir ülkede Hazine garantili köprü ile nasıl seçmenin karşısına çıkabiliriz? Ekmek yok ama köprün mü var diyeceğiz?" diye sordu.

Kahveci, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"'Genel Devlet Dengesi' verisine göre 1999 yılında yüzde 12,8; 2000 yılında yüzde 11,4; 2001 yılında yüzde 11,3 ve 2002 yılında yüzde 11,7 olan kamu yatırım oranı AK Parti gelir gelmez tek haneye düşüverdi. 2003 yılında yüzde 9,1; 2004 yılında yüzde 7,6 ve 2005 yılında yüzde 8,7 kamu yatırım oranı gerçekleşti. Kamu yatırım oranı 2019 yılında yüzde 8,0 ve 2020 yılında yüzde 8,1 gerçekleşmiştir.

Yani AK Parti’nin kamu yatırımı gibi bir derdi maalesef olmamıştır. Bakın 2020 yılında kamu gelirlerinin toplamı 1 trilyon 573 milyar lira olmasına rağmen sadece 127 milyar liralık yatırım gerçekleşmiş. Devlet yatırım yapmaz duruma gelmiş. Çünkü kaynaklar bol kepçeden Hazine garantili müteahhitlere gidiyor."