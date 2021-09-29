Karar yazarı Kahveci: 4 yılda 103 bin kişi iş bulmuş; insanlar çalışmaz ise nasıl gelir elde edecek, verin benim fakirime kredi

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, tüketici kredisi kullanım oranlarına değindiği yazısında "Kredi kullanan kişi sayısı 25 milyon 529 bin kişi. (Sadece tüketici kredisi) Kredi tutarı ise 656 milyar TL" dedi. Kahveci," Bu ülkede insanlar neden kredi kullanıyor?" diye sorarak yazısında şöyle dedi:

"Kredilerin dağılımına baktığımızda yüzde 3’lük kesimin araba almak için kredi kullandığını;

kalan yüzde 14,16’lık kesimin de konut kredisi kullandığını görüyoruz.

Ya geride kalanlar?

İşte onlar, yani ihtiyaç için kredi kullanım tutarı da toplam tutarın yüzde 71,81’ini oluşturuyor.

İnsanlar gelire dayalı bir kredi kullanımdan ziyade ihtiyaca dayalı kredi kullanımında bulunmuşlar.

İşte bunu gösteren bir başka veri de istihdam, yani çalışan sayısında buluyoruz.

2017 2. çeyrek ila 4 yıl sonrası olan 2021 2. çeyrek: 15+ yaş nüfus artışı (çalışabilir nüfus) 3 milyon 798 bin kişi.

Ama bu nüfusun sadece ama sadece 103 bin kişisi iş bulmuş. Geriye kalan 3 milyon 695 bin kişi hala işsiz...

Aradan 4 yıl geçiyor ve koca ülke sadece 103 bin kişiye iş bulunuyor

Bu insanlar çalışmaz ise nasıl gelir elde edecek ve nasıl yaşayacaklar?

Verin benim fakirime kredi... Rahat etsin"