Karar yazarı Kahveci: 365 milyar liralık faiz yükünden birazcık tasarruf edeceğiz diye dış borç maliyetini 2,7 trilyon lira artırdık

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Toplam TL kredilerinden alınan faiz 365,1 milyar liraymış. Hadi bunu sıfırladık ve tüm TL kredilerini sıfır faizle verdik diyelim. Yapacağımız toplam tasarruf sadece bu 365,1 milyar liraydı. Ki, bu faiz maalesef artan bir faiz oldu... Oysa faiz indireceğiz diye kurları 8 liradan 14 liraya yükselttiğimizde ne oldu biliyor musunuz: Sadece ve sadece iç borç yükü (450 milyar doların TL karşılığı) 2,7 trilyon lira arttı." dedi.

"Biz bu faizi neden indirdik?" diye soran Kahveci şunları söyledi:

"365 milyar liralık faiz yükünden birazcık tasarruf edeceğiz diye sadece ve sadece dış borç maliyetini 2,7 trilyon lira artırdık.

Bu çok feci bir tablo.

Bunun yanına ithal mal üzerinden oluşan fiyatlandırmayı hiç eklemeyin zaten. Bugün yaşadığımız zamlar ve yüksek enflasyon tam da buradan geliyor."

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