Karar yazarı Kahveci: 128 milyar dolar satışından kimler 300 milyar liranın üzerinde kâr etti; Merkez Bankası bu kârı sağlamak için neden yeni söylem geliştirdi?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Daha 2,5 yıl önce kurlar yükselmesin diye ülkenin birikmiş döviz rezervlerini de satan Merkez Bankası, bugün ise tam tersi şekilde yüksek kur politikası güdüyor" dedi. Kahveci, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Kur artışı cari işlemleri dengeleyecek ve bu şekilde kurlar bir süre sonra duracaktır" söylemini de değerlendirerek yazısında şöyle dedi:

"Ama burada ilk aşama yükselen kurlara bağlı bir politik tercihi gözler önüne seriyor.

2019 başında başlayıp 2020 yılında da sürdürülen kur artışını önleme amaçlı 128 milyar dolar satışının, bugün tam tersi söylem ve eylem içerisinde yönetim anlayışı söz konusudur.

O zaman 128 milyar doları neden sattık...

128 milyar dolar satışından kim veya kimler 300 milyar liranın üzerinde kâr etti. Bu kârı sağlamak için neden Merkez yeni bir politik söylem geliştirdi?"