Karar yazarı Kahveci: 1 yıllık Hazine garantisi ile 1 köprü yapılabilir mi; bu gerçekleri iktidar değişmeden öğrenemeyeceğiz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, kamu özel işbirliği ile yapılan projelerin maliyetlerini köşesinde değerlendirdi. Kahveci açıklanan maliyetlerin net olmadığını ifade ederek "Maliyet rakamları yüksek açıklandığında, geçiş ücretleri makulleştirilmiş oluyor. Bu çabayı özellikle Çanakkale Köprüsü’nde görüyoruz" dedi.

Osmangazi Köprüsü'nün, Çanakkale Köprüsü'nden daha az maliyetli olduğunu buna karşın Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti 50 dolarken, Çanakkale Köprüsü'nün 17,5 (19,5 dolar) olduğunu ifade eden Kahveci "Bu işte bir terslik yok mu?" diye sordu. Kahveci, konuyu Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden de örneklendirerek şöyle devam etti:

"Köprü maliyetini 3,3 milyar dolar açıkladıklarında yıllık 800 milyon dolar Hazine garantisi makul mü geldi?

O zaman yeniden hesaba bakalım ve YSS Köprüsünün 800 milyon dolar yapım maliyeti üzerinden soralım: 1 yıllık Hazine garantisi ile 1 köprü yapılabilir mi? Böyle bir Hazine garantisi verilir mi? Verilirse, kim nasıl verir?

Bakın bütün bu gerçekleri bugün öğrenemeyeceğiz. Ülkede iktidar değişmezse hiç öğrenemeyeceğiz.

O nedenle diyorum: İktidarın o koltuktan kalkması epey zor... Hesap oldukça kabarık.

O hesabı ödemeden hiçbir yere gitmek yok."

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