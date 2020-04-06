Karar yazarı: İnfaz düzenlemesi yarın Meclis’e gelecek; umarım, düşünce suçlarından yatanların lehine bir aksilik olur

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, infaz düzenlemesinin yarın Meclis Genel Kurulu’na geleceğini hatırlatarak, “Umarım, düşünce suçları ve zoraki ilintiyle ‘terör örgütü üyesinin tanıdığı veya örgüt üyesi olmamakla birlikte’ kabilinden suçlarla yatanlar lehine bir aksilik olur. Yani, ifade hürriyetini kullandığı için yatan yahut da genel anlamıyla düşünce suçlusu grubunda bulunan mahkumları da infaz indiriminden yararlandıracak bir değişiklik mümkün olur.” düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Böyle bir düzenleme yapmanın ülke için bir mahsuru olmayacaktır. Aksine, fazlasıyla kanayan bir yara kapanacak ve Türkiye’yi standart siyasi gerilim atmosferinden daha fazla kuşatan hava dağılacaktır. Kanunun genişlemesi zaruridir, zira belli ki başka fırsat olmayacaktır." görüşünü savundu.

Karaalioğlu, "Devlet yahut Meclis, yahut hükümet, kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarda af veya merhamet yetkisini kendisinde görüyorsa, bu özelliğini kendisine karşı işlenen suçlarda daha cömertçe kullanmak zorundadır. Af ya da infaz indirimi o zaman anlam kazanır. Terör suçları (PKK, FETÖ, darbe girişimi, IŞİD vb, gibiler) tamam ama geri kalan herkes eşit muameleyi hak etmektedir. Madem virüs sıkıntısı da bir vesile o zaman maksat bihakkın hasıl olsun… Şiddet çizgisi dışında ne kadar insanın sağlığı güvenceye alınabilirse o kadar iyidir. Türkiye’nin bir onarıma çoktandır ihtiyacı vardı, bunu ıskalamayalım. Meclis cesur olsun, hükûmet de demokrasi iklimine kapı aralasın." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın