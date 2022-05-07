Karar yazarı: İmamoğlu, adaylığa vurgu yapmadan adaylığı ima eden bir yol izliyor

Karar yazarı İsmet Berkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunu değerlendirdi. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığını istediğini ancak önünde çeşitli kısırların bulunduğunu ifade eden Berkan, “O da, bu çerçevede adaylığa vurgu yapmadan adaylığı ima eden bir yol izliyor. Aslında ima etmenin ötesinde muhtemelen bunu gerçek kılacak koşulların, örneğin diğer liderlerin ikna edecek bir zeminin oluşması peşinde koşuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Rize gezisinin de belki böyle bir anlam taşıyabileceğine dikkati çeken Berkan, devamında şu görüşlerini aktardı:

“Nitekim İmamoğlu bu gezide ulusal siyasetçi tarzı bir basın politikası benimsedi. Çeşitli eğilimleri temsil eden bir gazeteci-yazar ekibi üzerinden bayram ziyareti ötesinde toplumla bağ kurmayı hedefledi.

Erdoğan’ın, Erbakan döneminde yaptığına benzer bir hamleyle, Anadolu’da siyaset arenasına çıktı. Üstünde bu hamleyi Rize’de Cumhurbaşkanın memleketinde yaptı. Türkiye tahayyülü babında olarak sıkça “değişim” kelimesini kullandı. En önemlisi kendisini altılı masanın en önemli neferi olarak tanımlayarak, onların programının ve hazırlıklarının taşıyıcısı, temsilci olabileceğini ima etti.

Bunların tümünün bence bir anlamı var. O da, toplumsal bir destek üretmek, arkasına alacağı bir rüzgârla aday adayı olarak kendisini liderlerin masasına taşımak, Kılıçdaroğlu’nu tercih bakımından zorlamak… Bunlar ne denli gerçek olacağını zaman gösterecek. Ancak İmamoğlu sahada…”

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