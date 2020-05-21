Karar yazarı İbrahim Kahveci: Türkiye son 40 yılda böyle kötü bir ekonomi görmedi, tarihi işsizlik yaşanıyor

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, darbenin yaşandığı 1980 yılında 15 yaş üstü işsizliğin yüzde 5.2, 2019 yılında ise bu rakamın 7.3 olduğunu belirterek, "edi. Türkiye son 40 yılda böyle kötü bir ekonomi görmTarihi bir işsizlik yaşanıyor. İşsizlik demek fakirlik demektir; yoksulluk, açlık, sefalet demektir. İşsizlik yüzünden ülke nüfusu gerilemeye başlayacak. Mülteciler olmasa zaten düşüşe başlanmıştı bile." diye yazdı.

Türkiye'nin tarihi işsizlik ve fakirlik yaşadığına işaret eden Kahveci, "Millet aç kalmayı tercih ediyor. Kendisinin cebine para gireceğine 3-5 büyük müteahhittin cebine para girmesini daha çok istiyor. Millet yemiyor ama yediriyor. Millet içmiyor ama içiriyor. Göz nuru gibi, evladı gibi Hazine Garantili Müteahhitlerine bakıyor. Geçmediği yolun parasını ödüyor, kullanmadığı limanın kirasını ödüyor, gitmediği hastanenin masrafını karşılıyor. Hiç itiraz etmiyor. " ifadelerini kullandı.

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