Karar yazarı İbrahim Kahveci: Tarihi bir büyük bunalım dönemi yaşanıyor, ama göremiyoruz çünkü göstergeleri ona göre ayarlıyorlar

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'de 2015 yılında başlayan işsizliğin tarihte bu derece yüksek ve uzun süreli yaşanmadığına dikkat çekerek, "Tarihi bir Büyük Bunalım dönemi yaşanıyor. Kağıt üzerinde sanal gelirlerle yaratılan sanal zenginlik iktidar tarafından sıkça kullanılıyor ama sokaklar bu söylenenlerin ama tersini gösteriyor.

Sadece bir örnek: GSYH eğer revizyonda eski yıllara eşit artış gösterseydi şu an 1998 yılından daha fakir olduğumuzu görecektik. Ama göremiyoruz; çünkü göstergeleri de ona göre ayarlıyorlar ve gerçeği toplumun görmesini istemiyorlar." diye yazdı.

Toplumun gerçeği görmese de, yaşadığını belirten İbrahim Kahveci, "Ekmek kuyrukları dahi bunu göstermiyor mu? Yoksulluk intiharları bunu anlatmıyor mu?

O zaman diğer meşhur göstergemize bakacağız. 2015-2019 arasında Lise Altı Eğitimlilerin çocuk yapma sayıları %23 gibi muazzam bir düşüş gösteriyor. Lise altı eğitimliler neden çocuk bile yapamaz noktaya geldi? Çünkü bu büyük ekonomik bunalımda onlar işlerini kaybettiler. İş yoksa gelecek de yok; gelecek yoksa kim çocuk yapar ki?

Aynı dönemde üniversite mezunlarında çocuk sayısı %17 arttı, çünkü 700 bin üniversite mezunu iş bulmuş. Lise altı eğitimlilerde ise 2,5 milyon kişi işini kaybetmiş. Şimdi soralım: Nasıl oluyor da yiyecek ekmek için bile 2 km kuyruğa giren, çocuk yapma imkanını bile kaybeden kenar semtler ve kırsal kesim iktidara bu derece sarılabiliyor?" ifadelerini kullandı.

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