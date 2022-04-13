Karar yazarı İbrahim Kahveci: Konut fiyatlarının artması ihtiyaçtan mı ranttan mı?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, konut fiyatlarındaki büyük artışın nedenlerini değerlendirdiği yazısında, ilk gerekçenin ihtiyaçtan değil "ranttan olduğunu" dile getirdi.

Kahveci, ihtiyacın nerede ise 3 katına yakın bir konut yapımı başladığını belirterek, "Bu konutları maalesef ki, ihtiyaç sahipleri alamamış. Hatta ihtiyaç sahipleri mevcut konutlarını bile satmış" dedi.

Kahveci, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"O zaman konut fiyatları ihtiyaçtan artmadı ise neden arttı? İlk sırada elbette rant yer alıyor.

Bakın buna başka örnek de verelim. Türkiye tarımda bir çok sene üretim rekoru kırdığı ürünlerin fiyat artış şokları ile karşılaşmıştır. Mesela 2013-14 sezonunda çeltik rekoltesi rekor kırarken, aynı anda pirinç fiyatlarında da rekor yaşanmıştı. Hatta bu yıl kuru soğanın adeta rekor yılı olmuştu. Çiftçi kuru soğanını satmak için cami önlerinde çuvalını 15-20 liraya satıyordu. Ama artık 2 kilo kuru soğan o para ediyor.

Konut işinde de benzer durum var. Üretimle bu sorun aşılamaz ve AK Parti anlayışı bu sorunu çözemez."