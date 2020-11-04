Karar yazarı İbrahim Kahveci: İmar affı ile tehlikeli binaların rahatlıkla oturulabilir hale gelmesinin sorumluluğu kimdedir?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, İzmir'deki depremin ardından "İmar affı ile sakat binalarda Milleti oturtmak veya oturmasına izin vermek. Bu kimin görevidir? Ya da kim bu sorumluluğu üstlenmelidir?" diye sorguladı.

Kahveci bugünkü yazısında, sorumluluğun devlet yönetiminde olması gerektiğini belirterek, "Dün MHP Lideri Devlet Bahçeli “Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi” dedi. Buna eklemeyi şu şekilde yapabiliriz: “Keşke riskli binalara oturma izni verilmesi uğruna imar affı ile para toplanmasaydı.” Düşündünüz mü hiç... İmar affı ile tehlikeli binaların rahatlıkla oturulabilir hale gelmesinin sorumluluğu kimdedir? Ya da binalar neden denetlenmez" diye yazdı.

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