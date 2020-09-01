Karar yazarı İbrahim Kahveci: Daha da yüksek enflasyon ve durgunluk sarmalı içine derinlemesine giriyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'nin bir kriz sarmalına girme ihtimalinin olduğunu belirterek, "2019 yılında TL faizleri yüksek seviyede kalmış ama dikkat ederseniz kriz yeni başlamıştı. Oysa şimdi TL faizlerinde de artış oluyor ama özel sektör zaten büyük bir bunalım içinden geliyor. Yani kriz üzerine bir kriz sarmalı daha yaşanırsa bunu kim nasıl taşıyabilir" diye yazdı.

Bugünkü yazısında kamuda ve özel sektördeki döviz cinsinden borçlara dikkat çeken Kahveci şöyle devam etti: "Bir başka sorunumuz ise parasal genişleme ve kur baskısı ile enflasyon potansiyelidir. Maalesef o duvarı da yıkmak üzereyiz. Daha da yüksek enflasyon ve durgunluk sarmalı içine derinlemesine giriyoruz. Diğer sorun ise maliyet baskısı. Ankara itibar harcamalarından zerre tasarruf etmiyor. Ankara’nın şişmanlığını kaldıracak Millet nerede? Daha önceki gün otomotiv vergileri artırıldı. İndirilmesi gereken doğalgaz fiyatları da indirilmiyor."

Kahveci, "Ama bu sefer özel sektörde zam kervanında kamunun yanında yer alıyor. Onlarında kur ve maliyet baskısı borçların ödenmesinde çıkmaz oluşturdu. İşin özeti şu: İş ciddi" ifadelerini kullandı.

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