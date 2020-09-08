Karar yazarı İbrahim Kahveci, "Bu ekonomi bitmiş!" başlıklı yazısında kamu personel ve SGK açıklarının büyüdüğüne dikkat çekerek, "2019 yılı; bütçeden kamu personel ve SGK açık gideri için 489,7 milyar lira harcanmış. Ama aynı dönemde toplanan vergi geliri 673,3 milyar liradır. Yani koca ülkede iğneden ipliğe alınan her türlü verginin yüzde 72,7’si SGK açıkları ve kamu personel giderine harcanmış. 2003-2008 arasında aslında Kamu Personel ve SGK açıkları vergi gelirlerinin yüzde 50’si seviyesindeydi. Bu orana yeniden dönmemiz gerekiyor" diye yazdı.

Kamu personel ve SGK yükünün bütçe ağırlığının yüzde 40’lara indirilmesi gerektiğini kaydeden Kahveci, "Ama bildiğimiz bir şey var ki; bütçe bile artık hizmet olmaktan çıktı. Geriye bir tek Merkez Bankası kaldı diyeceksiniz. Onun da kasasını zaten boşalttılar. Aslında ekonomi bitti başlığı bile eksik. Ülke bitti desek sıkıntıları ifade etmiş olur muyuz? Bu kadar parasal açık, bu kadar kötü yönetim ve ardından gelen parasal genişleme ile durum hiç iç açıcı değil" dedi.

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