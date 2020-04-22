Karar yazarı İbrahim Kahveci: 31 şehir hastanesinin Hazine garantisi 142 milyar dolar

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, toplum 31 şehir hastanesinin Hazine garantisinin 142 milyar dolar olduğunu belirterek, "Şehir hastanelerinin Hazine Garantisinin artık 1 trilyon liraya ulaştığını söyleyebiliriz. Ama daha 1,5 ay önce Dolar/TL kuru 6,06 seviyesindeydi. Kur artışı öncesinde Şehir Hastanelerinin Hazine Garantisi 860 milyar lira ediyordu." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kahveci, sadece 1.5 ayda döviz kurunun artışından kaynaklı olarak Hazine garantili müteahhitlere ülke olarak 130 milyar lira daha borçlanıldığının da altını çizdi.

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