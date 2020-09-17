Karar yazarı İbrahim Kahveci: 3,50’den dolar bozdurtan siyaset, şimdi kur yükselişini “Rekabetçi kur” diye gururla söylüyor

Karar yazarı İbrahim Kahveci, 2019 yılı Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları sonuçlarına yer verdiği yazısında, "Bu sefer zenginler kaybetti. Zenginler derken burada en üst yüzde 5’i kastediyorum. Gerçi en üstün bir alt yüzde 5’i de kaybetmiş görülüyor. Asıl burası ilginç... Hatırlarım defalarca yazdığımı. Mıy mıy mıy ile giderseniz siz de batacaksınız diye seslenmiştim iş dünyasına. Hatta asıl onlar tehlikede" diye yazdı.

Kahveci, yazısına şöyle devam etti: “En çok da inananlar battı demiştim bir keresinde. Çünkü onlar uçuyoruz sanıyordu. Siyaseti dinleyerek tüm riskleri sonuna kadar aldılar ve birçoğu da battı. Zaten siyasetin bozun dolarları dediğine inanalar da battı. 3,50’den dolar bozdurtan siyaset, şimdi kur yükselişini “Rekabetçi kur” diye gururla söylüyor. Eeee, o zaman neden rekabetçi kura geçerken Vatandaşlarına “Boz Doları” kampanyası yaptırdınız? Bu zararı kim ödeyecek?"

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