Karar yazarı Hakan Albayrak: AK Parti, parlak bir ufuk çizebilecek kabiliyette değil artık, yeni bir rüzgâra ihtiyaç var

Karar yazarı Hakan Albayrak, "AKP'nin artık kendisini düzgün bir şekilde yeniden üretip parlak bir ufuk çizebilecek kabiliyette olmadığını" savundu.

"Muhalefet partilerinde de parlak bir ufuk potansiyeli göremediğim için, siyasette yeni bir rüzgâra ihtiyaç olduğunu ileri sürüyorum" diyen Albayrak, "Kanaatimce 24 Haziran seçimleri -sonuçları nasıl olursa olsun- bu ihtiyacın altını çizecektir" ifadesini kullandı.

Hakan Albayrak, "Tasvir-i efkâr" başlığıyla yayımlanan (18 Haziran 2018) yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni bir rüzgâr ne zaman eser, bilmem. Yeni bir parti tarafından mı estirilir, yoksa -zannımın aksine- şaşırtıcı bir şekilde gene AK Parti tarafından veya mevcut muhalefet partilerinden birisi tarafından mı estirilir, onu da bilmem. Hayırlısı inşaallah."