Karar yazarı Emek: Zafer Havalimanı'na verilen 7 milyon dolar gelir garantisi düzenli biçimde ödeniyor; peki, havalimanı neden zarar ediyor?

Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, köşesinde "Zafer Havalimanı zarar ediyormuş!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Emek, "düşünen insan sormadan edemiyor: Zafer Havalimanı gerçekten zarar ediyor mu?" diyerek yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Projede yıllık 7 milyon dolar gelir garantisi verildi. Bu garanti düzenli biçimde ödeniyor.

Peki, havalimanı neden zarar ediyor? Şirket bu gelir garantilerinden daha başka ne istiyor?

(Değerli okur, yoksa masada gelir garantilerini artıracak bir sözleşme değişikliği mi var?)

Şirket, satışın karşılığında yatırım bedelinin ödenmesi ve kredilerin üstlenilmesini istiyormuş.

Şaka gibi!

Şirket 29 yıl 11 aylık işletme süresinin üçte birini tüketmiş ve bu sürede gelir garantilerini tahsil etmiş. Havalimanı inşaatını öngörülenden daha pahalıya gerçekleştirmiş. İhalede 20 milyon dolarlık ağalık yapmış. Bütün bunlardan sonra geriye kalan 20 yıl boyunca zarar edeceği söylenen havalimanı işletmesinin başlangıç koşullarından satın alınması teklif ediliyor!

Değerli okur bu teklif sizce rasyonel mi?

Şirketin 9 yıllık işletme süresi sonunda neden zarar ettiğini şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasını beklerdim doğrusu.

Acaba Şirkete bu Proje görev olarak mı verildi?

Zafer Havalimanı hacim olarak diğer projelerin yanında çok küçük kalmaktadır. Ancak siyaseten çok istenilen bir projeydi. İlk ihaleye teklif gelmemiş. Havalimanını yapılabilir kılmak için maliyetin yarıya yakınını DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) üstlenmiş.

İkinci ihaleye de teklif gelmeme riskine karşı Şirkete ihaleye girmesi telkin edilmiş olabilir mi?

Şirket bu telkin nedeniyle zararı göze almış olabilir mi?"

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