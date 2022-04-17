Karar yazarı Emek: Yap-işlet-devret yönteminin felsefesine aykırı biçimde inşaat riskleri yüklenicilere neden devredilmiyor?

Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, yap-işlet-devret projelerinde inşaattan doğacak risklerin yüklenici firma tarafından üstlenilmesi gerektiğini ancak bu riskin Kara Yolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından üstlenildiğini yazdı.

Emek, "finansman, tasarım ve inşaat risklerinin yüklenicilere devredilmesi gerekiyor. Yine bu durumda inşaat sürecindeki maliyet artışlarının yükünü de yüklenicilerin çekmeleri gerekiyor." diyerek şöyle devam etti:

"Bakanlığın açıklamasından öğreniyoruz ki Hüseyinli-Kömürlük, Mecidiye ve Çekmeköy-Şile bağlantı yollarının yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışları nedeniyle yükleniciye 'ek süre' verilmiş.

Bu durumda, ders kitabının ve uluslararası uygulamaların aksine 'inşaat riski' yükleniciye aktarılmamış oluyor. Neden?

YİD yönteminin felsefesine aykırı biçimde inşaat riskleri yüklenicilere neden devredilmiyor.

Bu maliyet artışlarından kaynaklanan masrafları ve buna karşılık yüklenicilere sağlanan ilave gelirlerin tutarlarını ve orantısallıklarını sormak ve cevabını istemek ayıp mı olur?

Bu sözleşme değişiklikleri sonucunda ortaya bir kamu yararı çıkmakta mıdır? Çıkıyorsa öğrenmemiz mümkün müdür?"

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