Karar yazarı Emek'ten KÖİ projelerine kredi kartı benzetmesi: Cebinizden beş kuruş çıkmaz ama ekstrede belirtilen günde ödeme yapmazsanız üstüne faizini de ödersiniz

Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, hükümetin desteğiyle yatırımların Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle yapılmasının sebebinin, ihtiyaç olan yatırımları devletin karşılayacak parası olmamasından kaynaklandığını savundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KÖİ projelerine ilişkin olarak savunduğu "Devletin cebinden beş kuruş çıkmadığı zamana ayarlı bir yatırım" söylemini kredi kartı harcamasına benzeten Emek, şunları kaydetti:

"Değerli okur izninizle ‘zamana dayalı yatırım’ kavramını size tercüme edeyim: 'Kredi kartı.'

Kredi kartıyla marketten alışveriş yaparken cebinizden beş kuruş çıkmaz. Ancak ekstre geldiğinde ödeyeceğiniz paranın büyüklüğünü görürsünüz. Ekstrede belirtilen günde ödeme yapmayıp, borcu zamana yayarsanız üstüne faizini de ödersiniz.

Bu yöntemin kredi kartına benzediğini nereden mi biliyorum?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı YİD projelerinin kullanılma gerekçesini şöyle açıklıyor: 'YİD neden kullanıyoruz... Kısa sürede bu kadar büyük ölçekli projeleri hayata geçirmemiz gerekiyordu.'

Yani kısa sürede bu projeleri hayata geçirecek kadar kasada para yokmuş.

Yetkililer KÖİ yöntemini bu gerekçeyle önemsiyorlar. Kasada para olmadığı için özel sektör yatırımları finanse ediyor, ödemeler zamana yayılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanının yukarıda linki bulunan haberdeki ifadesine göre ulaştırma projelerinde ücretler 'bir kısmı bütçeden bir kısmı vatandaşlar şeklinde' ödeniyormuş."

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