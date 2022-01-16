Karar yazarı Emek: Köprü ve otoyolların ücret güncellemesi yılda iki defaya çıkarıldı

Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyolların ücret güncellemesinin yılda iki defaya çıkarıldığını aktardı. Emek "Son yıllarda TL’nin hızlı değer kaybetmesi nedeniyle projelerin 'finansal dengelerini korumak amacıyla' bu güncelleme işlemi yılda iki defaya çıkartıldı" ifadelerini kullandı. Söz konusu zamların geçiş ücretlerine doğrudan yansıtılmadığını belirten Emek, Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretinin 53 TL'ye çıkarıldığını hatırlatarak "Aslında yılda iki defaya çıkartılan zam politikası çerçevesinde; Tünelin ücreti 1 Temmuz 2021’de 53 TL’ye çıkartılmıştı. Ama siz buna uyanmayın diye zam gişeye yansıtılmadı ve aradaki fark “katkı payı” olarak Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bütçesinden ödendi" dedi.

Söz konusu köprü ve otoyollarda KDV oranının da düşürüldüğünü aktaran Emek şöyle dedi:

"Geçen araç sayısı, garanti edilenin altındaysa aradaki farka ilişkin ücret toplamı da yine milli bütçeden ödeniyor. (Gelir garantisi).

Değerli okur sözleşmeye göre KDV dâhil olması gereken ücretler şöyle;

Osmangazi Köprüsü: 668 TL.

Gebze-İzmir projesinin otoyol bileşeni: 393 TL

Sözleşmeye göre İstanbul’dan İzmir’e vardınız. Bin 61 TL ödediniz. Geri döndünüz bir bin 61 TL daha. Var gel İstanbul-İzmir eder size araç başına 2 bin 122 TL.

Yetkililerimiz size kıyamadıkları için bu ücreti 907 TL’ye indirdi.

Araç başına bin 215 TL milli bütçeden ödenecek"

Yazının tamamı için tıklayın