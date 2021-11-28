Karar yazarı Emek: Dolardaki artış Türk ekonomisinin dış borcunu 2 trilyon 314 milyon TL artırdı

Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, dolar kurundaki artışın devletin dış borcunu ve Hazine garantili projelere verilen ödemeleri katladığını aktardı. Emek ayrıca son dönemde Hazine garantili projelerden bazılarının euro kuruna geçtiğini ve fiyat artışlarının ilgili para biriminin ana vatanındaki enflasyon oranına göre hesaplandığını köşesinde aktardı.

Emek, Merkez Bankası verilerine göre 31 Aralık 2020-24 Kasım 2021 tarihleri arasında dolar kurunun 5,2 TL arttığını ifade ederek " Türk ekonomisinin dış borçları 2 trilyon 314 milyon 116 bin TL artmış demek. Bu rekabetçi kur politikasının Türk ekonomisine getirdiği ekstra yüktür. Bu dehşet bir gelişme. Bu artışın kamuya yükü 934 milyar TL’dir." dedi.

Hazine garantili projelerin fiyatlarına ve artış oranlarında kullanılan paranın ana vatanındaki enflasyon oranına göre belirlenmesine ilişkin ise Emek yazısında şunları kaydetti:

"Bu hesaplamalarda döviz kuru dolarsa ABD enflasyonu, euroysa Euro Bölgesi enflasyonu dikkate alınıyor.

Değerli okur enflasyon konusunda ABD’den iyi haberler gelmiyor.

Ekim/2021 tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıldan yıla yüzde 6,2 artış ile zirve yaptı. Uzmanlar bu artışın geçici de olmadığını söylüyorlar. Bu mega projelerin ücretlerinin artacağının göstergesidir.

Sonuçta bu projelerin ücretleri hem kur artışı hem de ABD TÜFE’sine göre yukarı yönlü güncellenmektedir.

Değerli okur bu zamları hep beraber ödeyeceğiz"