Karar yazarı Emek: Bırakın tazminatı, karla baş edemedikleri için hizmet sunamayan şirketlere garanti ödemesi yapılacak mı?

Karar gazetesi yazaru Uğur Emek, İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan aksaklıklara değindi. Emek, Yunanistan'da özel bir şirkete ait olan yolda insanların mahsur kalması üzerine hükümetin ilgili firmaya araç başına 1500-2000 bin euro para cezası kestiğini hatırlattı. Emek Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı bir programda sorulması üzerine benzer bir uygulamanın burada da olabileceğini söylemesine ancak herhangi bir miktarın ya da cezanın kimden tahsil edileceğine ilişkin açıklama yapmamasına değinerek şöyle dedi:

"Değerli okur Allah Aşkına biz kimin sözüne güveneceğiz artık.

Bakan TEM ve Kuzey Marmara otoyollarının uzun süreli kapalı kalmasının nedenini açıklarken 'bu kadar kar tipi, bu kadar yoğun bir, tabii ki olumsuzluklar yaşanacaktı' dedi.

Bu açıklamanın üzerine ben de şunları sorayım:

Bu açıklama üzerine YİD şirketleri 'tabiî ki bu kadar yoğun bir kar tipinin üzerine otoyolun ve havalimanının kapalı kalması gayet normaldir. Bu bir mücbir sebeptir' derlerse; bu şirketlere ceza vermek mümkün olabilir mi?

Bu şirketlerin mahsur kalanlara tazminat ödemelerini bırakın; karla baş edemedikleri için hizmet sunamadıkları süre için bu şirketlere garanti ödemesi de yapılacak mı?"

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