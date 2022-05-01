Karar yazarı Emek: Bankalar, KÖİ projelerine verdikleri kredileri garantiye almak için Hazine'yle İngiliz Hukuku'na göre anlaşma imzalıyorlar

Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan projelerin finansmanının, bankalar tarafından riskli görüldüğü için sağlanmadığı, bu nedenle önce KGM ardından da Hazine'nin bu finansmanlara garanti verdiğini belirtti.

Emek, projelerin kreditörü Türk bankalarının finansman paralarını yurt dışı iştiraklerinden getirerek Hazine'yle yaptığı borç üstlenim taahhüdünü İngiliz Hukuku'na göre imzaladığını ifade ederek şöyle yazdı:

"Herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, sözleşmenin mevcudiyetine, geçerliliğine ve feshine ilişkin her hangi bir uyuşmazlık İngiliz Hukuku ile yönetilecektir

Türkiye’nin Hazinesi ile yabancı bir bankanın yaptığı bir sözleşmenin yabancı bir hukuka tabi tutulması yeni bir kapitülasyondur. Türkiye’deki yetkili kurumlardan izin alarak kurulan kamu ve özel sermayeli bankalar, Türkiye’de gerçekleştirilecek projelerde kredi geri dönüşünü garanti altına almak için, Türkiye’nin Hazine ve Maliye Bakanlığıyla İngiliz Hukuku'na tabi kredi 'borç üstlenim sözleşmesi' imzalıyorlar.

İmzalanan sözleşmelerin toplam tutarı 16,5 milyar dolar. Kapitülasyondan da öte."

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