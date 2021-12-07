Karar yazarı Elif Çakır: Kavcıoğlu, yabancıları sakinleştirmeye çalıştığı toplantıda dahi bağımsız bir Merkez Bankası Başkanı gibi konuşmuyor

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Credit Suisse'ın raporunda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçen hafta yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda "faiz indirmeme olasılığı arttı" demesini değerlendirdi. Çakır, Kavcıoğlu'na yönelik olarak "Sayın Kavcıoğlu’nun sözlerindeki muğlaklık dikkatinizi çekmiş olmalı. Yatırımcıları sakinleştirmeye yönelik gerçekleştirdiği toplantıda dahi bağımsız bir Merkez Bankası Başkanı gibi konuşmuyor" dedi.

Çakır, Kavcıoğlu'nun sözlerinin bir kıymeti olmadığını ifade ederek yazısında şunları kaydetti:

"Çünkü burası Türkiye. Çünkü ülkemiz yasama, yürütme ve yargı alanını kuşatacak bütün yetkileri tek elde topladığı, bakanların 'teknisyen' statüsünde olduğu CB hükümet sistemiyle yönetiliyor.

Bütün kurumların dolayısıyla Merkez Bankası’nın patronu da Cumhurbaşkanı.

Merkez Bankası başkanının ne söylediğinin çok fazla bir anlamı bu yüzden yok.

İtimat edilmiyor, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevriliyor, iki dudağının arasından çıkacak söz bekleniyor.

Ekonomide de böyle, adalette de böyle, sağlıkta da böyle, eğitimde de böyle"