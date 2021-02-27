Karar yazarı Elif Çakır: Erdoğan açısından 104 günde ne değişti?

Karar yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden damadı Berat Albayrak hakkında 104 gün sonra açıklama yapmasına dikkati çekerek, “104 günde ne değişti?” diye sordu.

Erdoğan’ın Albayrak açıklamasıyla birlikte doların yükselişe geçtiğine de dikkati çeken Çakır, "Dövizin yeniden tırmanmasını, Türk lirasının yine değer kaybetmesini göze alarak Berat Albayrak’ın kabineye dönebileceğine ihtimal veren açıklamalar yapması için çok, çok, hayati öneme sahip bir nedenin olması lazım!" dedi.

Dövizin yeniden tırmanmasını, Türk lirasının yine değer kaybetmesini göze alarak Berat Albayrak’ın kabineye dönebileceğine ihtimal veren açıklamalar yapması için çok, çok, hayati öneme sahip bir nedenin olması lazım! O neden nedir? 104 gün sonra ne değişti?” diye yazdı.

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