Karar yazarı Elif Çakır: Cumhurbaşkanlığı sistemine oy verenler "tek kişilik hükümet sisteminin" Türkiye'yi nereye getirdiğini gördüler

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, 2017 yılında devlet yardımına muhtaç kişi sayısının 3 milyon 495 bin kişi, 2023'e gelindiğinde 11 milyon 370 bine yükseldiğini belirterek "AK Parti ve MHP’nin Türkiye’yi refaha kavuşturacağı vaadiyle getirdikleri hükümet sistemi ülkeyi felaketin eşiğine getirdi, ekonomik krizin etkileri her geçen gün daha da derinleşiyor. Halk 3,5 liralık ekmeği alamaz hale geldi" diye yazdı.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini kaydeden Çakır, "Şimdi şu soruyu sormanın tam zamanı: Bütün yetkilerin tek elde toplanması iyi miymiş? CB sistemine oy verenler de “tek kişilik hükümet sisteminin” Türkiye’yi nereden nereye getirdiğini gördüler" ifadelerini kullandı.

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