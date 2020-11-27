Karar yazarı Elif Çakır: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere Arınç talimatı verdi

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, bugünkü "Anayasa’nın 138. maddesini hatırlatarak yargıya açıktan talimat…" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bülent Arınç hakkında hakimlere talimat verdiğini iddia etti.

Elif Çakır, yazısında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği yönünde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç hakkında Erdoğan'ın "Buradan yargıya sesleniyorum. Anayasa 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı neden gereğini yapmıyorsunuz" dediğini öne sürdü.

Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arınç'ı eleştirdiği konuşmasında Anayasa'nın 138. Maddesi'ni Bülent Arınç için işaret ettiğini yazdı.

Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözleri: Buradan yargıya sesleniyorum...

Elif Çakır, köşe yazısında Erdoğan’ın AKP Meclis grubu konuşmasında kullandığı şu ifadeleri hatırlattı:

"Buradan yargıya sesleniyorum… Diyorum ki; değerli yargı mensupları Anayasa’nın 138. maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa aynı şekilde benim dışımdakileri de muhatap alıyor. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini neden yapmıyorsunuz? Gereken adımları neden atmıyorsunuz? Size birilerinin talimat verme hakkı var mı? Benim yürüyen davalarla ilgili ne kadar hakkım yoksa, ana muhalefettekilerinin de talimat verme hakkı yok. Bunun dışındakilerin de talimat verme hakkı yok. Bu talimatlar verilirken niçin gereğini yapmıyorsunuz? Atılan adımlar karşısında yargının sessiz kalmasını ben kabullenemiyorum."

Çakır, Sabah gazetesinde çıkan haberleri örnek gösterdi

Bu ifadelerin yargıya talimat olduğunu söyleyen Çakır, Sabah Gazetesi'nde çıkan haberi örnek vererek şunları yazdı:

"İktidara yakın medya kurumundan da öğreniyoruz ki Sayın Erdoğan Bülent Arınç için yargıya talimat vermiş. Bu talimatı büyük, büyük puntolarla duyuruyor. Oldukça tuhaf, değil mi? Şu başlıktan siz ne anlarsınız?

'Başkan Erdoğan’dan Bülent Arınç’a sert tepki! Anayasanın 138. maddesini hatırlattı: Neden gereği yapılmıyor?'

Erdoğan, Arınç hakkında işlem yapmaları için hakimlere talimat veriyor, Anayasa’nın 138. maddesi üzerinden!

Erdoğan’ın çelişkilerle dolu, aynı konuda dün başka, bugün başka, yarın bambaşka istikamette yaptığı pek çok açıklaması var ama aynı konuşma içerisinde bu kadar çelişkiye düştüğü bir açıklama sanırım hiç olmamıştı."

Anayasa'nın 138. maddesi nedir?

MADDE 138. – Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.